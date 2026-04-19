ФСБ рассказала, как нацисты травили советских пленных собаками

Краткий пересказ от РИА ИИ В архивных документах ФСБ рассказывается о зверствах нацистов в отношении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Генерал-лейтенант Курт фон Остеррайх, бывший начальник отдела военнопленных XX военного округа, свидетельствовал о массовых случаях гибели советских военнопленных от истощения, болезней и расстрелов.

Контрразведчики "Смерш" разыскали свидетелей преступлений, совершавшихся в лагерях Данцигского военного округа, которые рассказали о бесчеловечном обращении с советскими пленными.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гитлеровцы на потеху своим женам травили собаками советских заключенных в лагерях для военнопленных в годы Великой Отечественной войны, расстреливали красноармейцев без предупреждения, создавали условия для их смерти от истощения и инфекций - об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных Федеральной службой безопасности РФ.

России в воскресенье впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

"Случилось так, что в день опубликования данного указа произошло еще одно знаковое событие – была образована легендарная контрразведка "Смерш", одной из важнейших задач которой являлся розыск военных преступников и расследование их злодеяний", - говорится в сообщении ФСБ

Так, 27 сентября 1945 года начальник Управления контрразведки "Смерш" Северной группы войск генерал-лейтенант Яков Едунов подписал постановление на арест генерал-лейтенанта германской армии в отставке Курта фон Остеррайха. В 1942–1943 годах Остеррайх был начальником отдела военнопленных XX военного округа, являлся свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе.

В постановлении отмечалось, что в подчинении Остеррайха находилось до 30 пересыльных и стационарных лагерей на оккупированной немцами Украине . "В этих лагерях были созданы невыносимые условия для военнопленных, вследствие чего имели место массовые случаи эпидемических заболеваний со смертельным исходом. Истощенных и потерявших работоспособность пленных в лагерях расстреливали", - говорилось в документе.

Отмечалось, что за время руководства Остеррайхом отдела военнопленных ХХ военного округа "в результате невыносимых условий существования, истощения и болезней погибло не менее 6 тысяч русских военнопленных и около 400 пленных были застрелены "при попытке к бегству".

Расстрелы без предупреждения

В ходе следствия в отношении Остеррайха вскрылись жуткие подробности об обращении германских военных властей с советскими военнопленными. На допросе Остеррайх дал показания о бесчеловечном приказе, полученном на совещании в Берлине весной 1942 года, и предписывавшем уничтожать "нежизнеспособных" военнопленных, впрыскивая им яд.

"Вернувшись из Германии , я вызвал к себе комендантов лагерей и передал им это указание, оставив им право выбирать людей для такого уничтожения. Мне только докладывали общее количество "ликвидированных". Таким образом в лагере в районе станции Чир было отравлено ядом 30–40 человек, а в Дулаге-125 в Миллерово за 8 дней были расстреляны 300 пленных как "нежизнеспособные", - говорит Остеррайх.

На другом допросе, 21 декабря 1945-го, Остеррайх рассказал, что еще до нападения на Советский Союз руководство вермахта дало указание о подготовке лагерей для советских военнопленных.

"Приблизительно в марте 1941 года, еще до открытия военных действий на восточном фронте, я был вызван в Берлин, где в ставке верховного командования состоялось секретное совещание, на котором я получил приказ организовать лагеря для русских военнопленных и расстреливать их без всякого предупреждения при попытке к побегу… Руководил совещанием начальник одного из управлений в ставке, насколько я помню генерал-лейтенант Райнеке, в ведении которого тогда находился отдел по делам военнопленных", - говорил Остеррайх.

По его словам, Райнеке тогда сообщил "под большим секретом", что ориентировочно в начале лета 1941 года Германия вторгнется на территорию Советского Союза, и указал, что "в связи с ограниченным сроком нам необходимо быстро провести мероприятия по организации лагерей, но если в силу условий на местах не удастся создать лагеря с крытыми бараками, то следует устроить лагери для содержания русских военнопленных на земле под открытым небом, огороженные только колючей проволокой". Далее Райнеке дал установку расстреливать русских военнопленных без всякого предупреждения при попытке к побегу.

Остеррайх также рассказал, как бесчеловечно было организовано питание в лагерях для советских военнопленных: "Согласно приказу ставки верховного германского командования, русским военнопленным выдавалось в сутки 100–150 грамм хлеба из различных смесей и 1–1,5 литра водянистого супа, приготовленного из картофельной шелухи, который военнопленные называли "черный суп".

Он привел данные о количестве погибших советских военнопленных в лагерях ХХ Военного округа.

"С осени 1941 г., когда начали поступать первые русские пленные и до середины 1943 г., когда я ушел в отставку, только в "Шталаге ХХ-С", насколько я могу припомнить из донесений, поступавших ко мне, умерли до 6 тысяч русских пленных", - говорил Остеррайх. По его словам, подавляющее большинство пленных умерло от истощения и инфекций (дизентерия, тиф и др.). "Многие из умерших были похоронены в массовых могилах без указания фамилий и имен погребенных, а лишь их лагерных номеров... у нас имели место расстрелы "при попытке к бегству" – всего, приблизительно за период 1942–1943 гг. было застрелено таким образом около 300–400 русских пленных", - вспоминал Остеррайх.

Он пояснил, что означало выражение "расстрел при попытке к бегству", а также рассказал о том, что условия нахождения советских военнопленных в лагерях и отношение к ним со стороны охраны значительно отличались от режима содержания военнопленных других национальностей. "Приказ о стрельбе без предупреждения при попытке к бегству действовал лишь по отношению к русским пленным. По отношению же к пленным других стран был отдан приказ – стрелять лишь после троекратного оклика: "Стой", что соответствовало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - показал Остеррайх.

Травля пленных собаками

По словам Остеррайха, "разница в обращении с русскими пленными и пленными из других стран сказывалась не только в упомянутом мною выше приказе, но и в ряде других вопросов, в частности, нормы питания для русских пленных были установлены более низкие, чем для пленных англичан и французов".

На следствии Остеррайх дал показания о случаях массовой гибели в лагерях советских военнопленных. "В подчиненных мне Шталагах ХХ Данцигского военного округа только вследствие истощения и болезней умерло свыше 4 тысяч человек, а на Украине 6–9 тысяч русских военнопленных, трупы которых зарывались массами или одиночками в ямах в районах расположения лагерей", - говорил он.

Особенно велика была цифра смертности в районе города Острогожска Воронежской области , вспоминал Остеррайх. "Этих военнопленных вследствие содержания их в окопах и ямах (октябрь 1942 года), истощения и развития тяжелых желудочных и инфекционных заболеваний ежедневно умирало 20–50 человек", - говорил он на допросе.

По словам Остеррайха, в начале 1942 года при следовании эшелона с советскими военнопленными с Украины в польский Торн (ныне Торун) умерло приблизительно 75 человек, трупы которых не убирались и лежали в вагоне вместе с живыми людьми. "В этих вагонах стоял зловонный трупный запах. Около 100 человек, возмущенных таким положением, при попытке к бегству были расстреляны", - добавлял Остеррайх.

Военные контрразведчики "Смерш" разыскали среди бывших военнопленных, содержавшихся в лагерях Данцигского военного округа, свидетелей преступлений, творившихся в Шталаге ХХ Военного округа в Торне.

"Во время работы для того, чтобы поддержать свое существование все военнопленные, в том числе и я, ели траву, мышей, лягушек, червей, а когда если где-нибудь удастся достать картофель и на поверке у тебя обнаружат, то избивали военнопленных до потери сознания", - говорил свидетель рядовой Яков Худяков 31 октября 1945 года. Он рассказал о злодеяниях со стороны администрации лагерей. "По указанию администрации за невыход на поверку и построение из бараков вследствие того, что были больные, трое военнопленных были привязаны к столбу колючей проволокой, которые впоследствии погибли", - вспоминал Худяков.

Он рассказал и о том, как забавлялись жены экзекуторов.