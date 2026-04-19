Фидан назвал экспансию Израиля вопросом безопасности всего мира

АНТАЛЬЯ, 19 апр — РИА Новости. Вопрос экспансии Израиля - вопрос безопасности всего мира, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы в настоящее время работаем над мирным планом по Газе, однако действия Израиля вызывают серьёзную обеспокоенность и воспринимаются как попытка изменить ситуацию силовым путём", — сказал он.
По словам министра, все понимают происходящее, но не всегда об этом говорят открыто.
"Необходимо задействовать все дипломатические инструменты для остановки этой политики", — отметил министр на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.
Как подчеркнул Фидан, проблема выходит за рамки регионального конфликта.
"Вопрос экспансии Израиля стал вопросом глобальной безопасности, и международное сообщество должно сосредоточиться на поиске путей его урегулирования", — заключил Фидан, добавив, что происходящее вызывает серьёзную тревогу и не находит оправдания.