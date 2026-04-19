Турция готова организовать переговоры по Украине, заявил Фидан
13:57 19.04.2026 (обновлено: 14:15 19.04.2026)
Фидан: Турция готова организовать переговоры по Украине на уровне лидеров

© REUTERS / Umit BektasМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье
  • Турция готова организовать переговоры по Украине, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
  • Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.
АНТАЛЬЯ, 19 апр - РИА Новости. Турция готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.
"Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и содействовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", — сказал министр иностранных дел.
