Краткий пересказ от РИА ИИ
- Berliner Zeitung пишет, что Европа милитаризует отношения с Россией из-за экономических проблем.
- Неспособность отстаивать собственные принципы подорвала моральную легитимность Европы и усугубила ее экономические проблемы.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Европа идет на милитаризацию отношений с Россией из-за проблем в экономике, пишет Berliner Zeitung.
"Вместо того чтобы совместно с Россией работать над прекращением конфликта, руководство ЕС делает ставку на милитаризацию, надеясь таким образом остановить сворачивание промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что вместо общеевропейского единения возобладала ориентация на США. Она ослабила европейскую "стратегическую автономию" и одновременно породила раскол в Восточной Европе.
Кроме того, неспособность отстаивать собственные принципы подорвала моральную легитимность Европы и усугубила ее экономические проблемы, пишет BZ.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности возвращения Евросоюза к российской нефти. По его словам, со стороны стран Европы это стало бы "разумным выбором".
В свою очередь, бывший премьер Венгрии Виктор Орбан указывал, что Старый Свет не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.
Кроме того, вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России.
18 апреля, 21:49