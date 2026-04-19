В статье отмечается, что вместо общеевропейского единения возобладала ориентация на США. Она ослабила европейскую "стратегическую автономию" и одновременно породила раскол в Восточной Европе.



Кроме того, неспособность отстаивать собственные принципы подорвала моральную легитимность Европы и усугубила ее экономические проблемы, пишет BZ.



Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности возвращения Евросоюза к российской нефти. По его словам, со стороны стран Европы это стало бы "разумным выбором".



В свою очередь, бывший премьер Венгрии Виктор Орбан указывал, что Старый Свет не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.



Кроме того, вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России.