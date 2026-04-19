Абсолютно триумфально завершилась история с наглыми, коварными, жестокими и беспринципными атаками российских дронов на мирно спящие в обнимку с хрустящими батонами европейские города.

С сентября по декабрь 2025 года Европа находилась в состоянии зайца, застигнутого слепящими лучами галогеновых фар на середине скоростного шоссе. Европейские СМИ и официальные лица обрушили на еврообывателей поток устрашающих новостей о сотнях русских дронов, хищно кружащих вокруг беспомощных военных и гражданских объектов по всей Европе.

По утверждениям местных СМИ, над бельгийской военной базой в Эльзенборне были замечены 15 беспилотников, пока их другие сотоварищи "шпионили за объектами НАТО, в том числе за самолетами F‑16 и складами боеприпасов".

Издание The Washington Times красочно описало "волну таинственных вторжений дронов", летающих над ключевыми объектами НАТО в Европе: французскими военными базами и заводами, немецкой авиабазой Рамштайн и заводами Rheinmetall, датской авиабазой Skrydstrup (F‑16/F‑35) и аэропортами. Датские СМИ в ужасе сообщали, что дроны "часами кружили" над Skrydstrup, что вызвало политический скандал из‑за неспособности систем ПВО перехватить неопознанные аппараты, явно имеющие самые плохие намерения.

Во многих случаях возмутительные инциденты вызвали закрытие аэропортов, перебои в логистике и всплеск продаж валериановых капель.

Некоторые европейские ресурсы утверждают, что аж в одиннадцати странах Европы был зафиксирован 61 подобный инцидент, другие — 74, а правительство Германии сообщило даже о 172 дроновых атаках.

Хотя европейцы до сих пор не могут понять, кто стоит за подрывом "Северных потоков", в данном случае приворот сделали мгновенно и без греха по фотографии: беспилотники непонятно чьи, но это точно беспилотники русских. Власти ряда европейских стран сразу и прямо обвинили Россию, что было послушно подхвачено СМИ. Например, французская газета Le Monde заявила: "Данная серия нарушений воздушного пространства (Европы) явно указывает на причастность России", а Euronews написали: "Вы должны спросить себя, кому это выгодно, и это определенно Россия".

Сейчас эта тема поднялась с новой силой, но по другой причине.

В Бельгии разгорается скандал с участием министра обороны страны Тео Франкена — того самого, который в разгар дроновой истерии утверждал, что дроны не просто кружат и жужжат: это "целевая миссия против военной базы".

Бельгийская общественная телерадиокомпания VRT только что обнародовала результаты своего расследования, согласно которому вся эта история с российскими дронами — наглая ложь и способ воровства денег налогоплательщиков. Оказывается, бельгийские спецслужбы и военная разведка так и не смогли представить доказательства того, что над Бельгией в тот период систематически действовали "российские дроны". Мало того, не найдено доказательств, что эти дроны вообще существовали в природе!

В частности, выяснилось, что господин Франкен лично передал бельгийской газете HLN видео, на котором удалось запечатлеть "крупный русский беспилотник" над аэропортом Брюсселя, а теперь оказывается, что это был полицейский вертолет.

Одновременно вскрылось, что фиксация русских дронов над другими европейскими странами — тоже стопроцентный фейк. Например, одно из расследований показало следующую статистику:

не дроны, иные объекты — 14 случаев;

нет подтверждений и свидетельств — 41 случай;

подтверждены туристические или хобби-дроны — три случая;

подтверждены российские дроны — три случая.

Но самое забавное заключается в том, что об этих "подтвержденных дронах" сообщали исключительно страны, граничащие с Украиной и входящие в русофобский пояс: Польша, Румыния и Молдавия.

Даже если эти дроны были, сложно ли киевскому режиму перекинуть через границу три дрона, собранные из обломков? Наверное, не очень.

Но самый сок не в этом, а в том, что на дроновой истерии заработали все, "это у кого надо нога".

Сейчас ведется расследование по поводу того, что все тот же глава МО Бельгии на пике скандала под шумок протащил 50-миллионную закупку дронов у латвийской фирмы-прокладки вообще без тендера, где цены были скромно завышены раз в десять. До "атаки русских дронов" Франкен продвигал многолетний план увеличения оборонного бюджета примерно на 34,2 миллиарда евро, в том числе миллиардные контракты на системы борьбы с беспилотниками, то есть планы у товарища были большие.

Такие же планы имелись и у властей Польши, которые опять же под громкий шумок объявили о создании противодроновой системы San, описываемой как "первый в ЕС щит против дронов" (минимальная стоимость — 3,5 миллиарда евро; финансирование — налоги граждан ЕС). Аналогичные планы были и у деятелей из Германии, где на следующий день после "атак" концерн Rheinmetall получил от Нидерландов заказ на 22 мобильные системы ПВО Skyranger на сумму 1,35 миллиарда евро (сама Германия заказала 19 систем за 595 миллионов, Австрия — 36, Дания — 16). В других странах ЕС — то же самое.

Пик дрономании также совершенно случайно пришелся на два ключевых мероприятия: заседание министров обороны стран НАТО и презентацию Еврокомиссией "Дорожной карты оборонной готовности — 2030", включающей два проекта — European Drone Defence Initiative и Eastern Flank Watch (та самая "стена дронов").

Результат: под крики "русские идут!" (вернее — "русские дроны летят!") из европейских закромов на "стену дронов" без писка выделили минимум десять миллиардов евро. Куда, на что, какова себестоимость — да вы что, это военная тайна, не видите, в какое время живем?

Аналитический ресурс Dronewatch.eu обратил внимание на то, что как только деньги были выделены и утверждены, "количество зафиксированных инцидентов с дронами резко упало — почти до нуля".