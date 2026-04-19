Глава "Эксперт РА" рассказала, какая ключевая ставка нужна экономике России

- Гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова заявила, что для активизации экономического роста России нужна однозначная ключевая ставка ЦБ.
- По прогнозу Марины Чекуровой, экономический рост по итогам текущего года составит 1%.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. России для активизации экономического роста нужна однозначная ключевая ставка ЦБ, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Чекурова ранее в субботу говорила, что к концу года ключевая ставка опустится до 11-12%.
"Однако для реального экономического роста желательно, чтобы ставка стала однозначной", - считает глава "Эксперт РА".
Экономический рост по итогам текущего года, по ее прогнозу, составит 1%. "Надо сказать, что для России и 2-3% недостаточно. Нам нужно выходить на устойчивую траекторию роста, причем именно в тех секторах, которые определяют экономику предложения", - добавила Чекурова.
По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу ЦБ, российская экономика по итогам текущего года вырастет на 0,5-1,5%, а Минэкономразвития официально ждет роста на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.