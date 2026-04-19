Названа возможная причина ДТП с автобусом в Забайкалье
05:52 19.04.2026 (обновлено: 06:06 19.04.2026)
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Забайкалье

Автобус с гражданами КНР мог попасть в ДТП в Забайкалье из-за непогоды

© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье автобус с гражданами КНР попал в ДТП, предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор Александр Осипов.
  • Осипов напомнил, что в регионе действует циклон: обильные осадки, понижение температуры, местами гололедица.
  • Также Осипов сообщил, что все пострадавшие в ДТП доставлены в лечебные учреждения.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Автобус с гражданами КНР, предположительно, попал в ДТП в Забайкалье из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор Александр Осипов.
"Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся", - написал Осипов в своём Тelegram-канале, напомнив, что в регионе действует циклон: обильные осадки, понижение температуры, местами гололедица.
"Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Несмотря на значительную удаленность, их оперативно привезли в центральные районные больницы Краснокаменского, Борзинского и Забайкальского округов. Одиннадцать человек проходят лечение … Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава региона.
Автобус, где находились около 40 человек - граждане Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае в субботу в 14.40 (08.40 мск). В ДТП два человека погибли, 14 госпитализировали. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре сообщили РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело - о нарушении правил дорожного движения. Водителя задержали.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
