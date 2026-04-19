Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье с гражданами КНР, задержали
05:05 19.04.2026 (обновлено: 06:35 19.04.2026)
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье с гражданами КНР, задержали

Водителя автобуса, который попал в ДТП в Забайкалье с гражданами КНР, задержали

© Фото : СУ СКР по Забайкальскому краю
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье в субботу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились граждане КНР.
  • Водитель автобуса задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Водитель, чей автобус попал в ДТП с гражданами КНР в Забайкалье, в результате которого погибли два человека, задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону.
Пассажирский автобус с гражданами КНР попал в ДТП в Забайкалье в субботу.
"Водитель автобуса задержан в соответствии со статьёй 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса 1966 года рождения. В полиции также уточнили, что на месте ДТП погиб 67-летний пассажир, по пути в больницу скончался второй, 1978 года рождения.
Автобус, в котором находились около 40 человек — граждане Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае в субботу в 14.40 (08.40 мск). В ДТП два человека погибли, 14 госпитализировали. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре сообщали РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело — о нарушении правил дорожного движения.
ПроисшествияКитайРоссияЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
