Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье с гражданами КНР, задержали

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Водитель, чей автобус попал в ДТП с гражданами КНР в Забайкалье, в результате которого погибли два человека, задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону.

Отмечается, что водитель автобуса 1966 года рождения. В полиции также уточнили, что на месте ДТП погиб 67-летний пассажир, по пути в больницу скончался второй, 1978 года рождения.