Пострадавшие в ДТП в Забайкалье граждане КНР находятся в тяжелом состоянии
04:31 19.04.2026
Пострадавшие в ДТП в Забайкалье граждане КНР находятся в тяжелом состоянии

Десять пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан КНР находятся в тяжелом состоянии

© Фото : СУ СКР по Забайкальскому краю
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский автобус с гражданами КНР попал в ДТП в Забайкальском крае, двое человек погибли, 14 госпитализированы.
  • Состояние десяти пострадавших граждан Китая оценивается как тяжелое, они получают необходимую медицинскую помощь.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Состояние десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье граждан Китая оценивается, как тяжёлое, они все получают необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Пассажирский автобус с гражданами КНР попал в ДТП в Забайкалье в субботу.
"Трое пострадавших, доставленных в Читу (их состояние - ред.) оценивается как тяжёлое, в Краснокаменске в краевой больнице N4 семеро - в тяжёлом состоянии, но все в сознании, получают медпомощь", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что это ночные данные.
Автобус, где находились около 40 человек - граждане Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае в субботу в 14.40 (08.40 мск). В ДТП два человека погибли, 14 госпитализировали. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре сообщили РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело - о нарушении правил дорожного движения.
ПроисшествияКитайЧитаКраснокаменскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
