В ДНР сорвали 80 атак ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре за неделю

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. В ДНР сорвали 80 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

В ведомстве добавили, что около электроподстанции в шахтерском муниципальном округе был перехвачен украинский беспилотник с боеприпасами с общей массой взрывчатого вещества более 5 килограммов.