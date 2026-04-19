В ДНР сорвали 80 атак ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре за неделю

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. В ДНР сорвали 80 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 80 террористических атак со стороны противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что около электроподстанции в шахтерском муниципальном округе был перехвачен украинский беспилотник с боеприпасами с общей массой взрывчатого вещества более 5 килограммов.