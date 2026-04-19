Власти ДНР составят карту заминированных земель сельхозназначения

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДНР составят карту заминированных полей сельскохозяйственного назначения.

Метод первоначальной технической разведки включает различные способы поиска взрывоопасных предметов, от магнитно-резонансной детекции до облетов с помощью БПЛА.

Создание карты позволит ускорить процесс ввода новых земель в сельхозоборот и увеличить посевные площади.

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. В ДНР составят карту заминированных полей сельскохозяйственного назначения в рамках внедрения нового метода разминирования, рассказал РИА Новости зампредседателя правительства республики Артём Крамаренко.

"Главой ДНР поставлена задача – найти нестандартный способ разминирования земель сельхозназначения. Традиционный подход к работе требует большого количества ресурсов, а главное - времени. Совместно с саперами нашли решение в виде первоначальной технической разведки земель, которая позволит оценить плотность минирования", – сказал Крамаренко.

По его словам, метод первоначальной технической разведки представляет из себя создание карт заминированных полей, который будет включать различные методы поисков взрывоопасных предметов, начиная от магнитнорезонансной детекции до мониторинговых облетов с помощью БПЛА.