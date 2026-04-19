Дмитриев: в ЕС не понимали, к каким потрясениям приведут неверные решения - РИА Новости, 19.04.2026
18:23 19.04.2026 (обновлено: 19:43 19.04.2026)
Дмитриев: в ЕС не понимали, к каким потрясениям приведут неверные решения

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чиновники Евросоюза были слепы и не осознавали, к каким потрясениям в Европе приведут их неверные решения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал статью агентства Блумберг, посвященную анализу ситуации в сфере бизнеса в разных странах и накопленному эффекту от конфликта на Ближнем Востоке. По данным агентства, статистика говорит о риске стагфляции.
"Кроме шуток, как раз согласно прогнозам, и как раз то, что чиновники ЕС вначале отрицали, будучи слишком слепы и не осознавая, какого масштаба потрясение обрушится на Европу из-за их собственных неверных решений", - написал Дмитриев в соцсети X.
В среду еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что европейская экономика столкнулась со стагфляционным шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого рост регионального ВВП замедляется, а инфляция, напротив, растет.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
