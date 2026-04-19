Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:04 19.04.2026
"Динамо" возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Автор гола Константин Тюкавин (Динамо) и Николя Муми Нгамалё (Динамо) радуются забитому мячу в матче 19-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году.
  • Чистая прибыль «Динамо» в 2025 году составила 1,25 млрд рублей, что на 264,3% больше показателей 2024 года.
  • В тройку лучших по чистой прибыли в 2025 году также вошли «Зенит» (1,22 млрд рублей) и «Краснодар» (893,7 млн рублей).
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из отчетности клубов, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Чистая прибыль "Динамо" в 2025 году составила 1,25 млрд рублей. Показатели "бело-голубых" по сравнению с 2024 годом выросли на 264,3% (343,37 млн рублей в 2024 году). В тройку лучших в РПЛ по чистой прибыли в 2025 году также вошли петербургский "Зенит" (1,22 млрд рублей) и действующий чемпион России "Краснодар" (893,7 млн рублей).
В плюсе по итогам 2025 года также оказались ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское "Динамо" (566,6 млн рублей), "Ростов" (413,2 млн рублей), калининградская "Балтика" (309,8 млн рублей), казанский "Рубин" (131,8 млн рублей) и тольяттинский "Акрон" (15,1 млн рублей). В отчетности грозненского "Ахмата" указано, что клуб завершил прошлый год с нулем в графе "чистая прибыль".
В прошлом сезоне "Краснодар" впервые стал победителем РПЛ. В тройку призеров вошли петербургский "Зенит" и московский ЦСКА.
ФутболСпортРоссияДинамо МоскваЗенитКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала