"Динамо" возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из отчетности клубов, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Чистая прибыль "Динамо" в 2025 году составила 1,25 млрд рублей. Показатели "бело-голубых" по сравнению с 2024 годом выросли на 264,3% (343,37 млн рублей в 2024 году). В тройку лучших в РПЛ по чистой прибыли в 2025 году также вошли петербургский "Зенит" (1,22 млрд рублей) и действующий чемпион России "Краснодар" (893,7 млн рублей).
В плюсе по итогам 2025 года также оказались ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское "Динамо" (566,6 млн рублей), "Ростов" (413,2 млн рублей), калининградская "Балтика" (309,8 млн рублей), казанский "Рубин" (131,8 млн рублей) и тольяттинский "Акрон" (15,1 млн рублей). В отчетности грозненского "Ахмата" указано, что клуб завершил прошлый год с нулем в графе "чистая прибыль".
В прошлом сезоне "Краснодар" впервые стал победителем РПЛ. В тройку призеров вошли петербургский "Зенит" и московский ЦСКА.
