Рижский депутат рассказал об угрозах украинских националистов
06:59 19.04.2026
Рижский депутат рассказал об угрозах украинских националистов

CC BY-SA 2.0 / Saeima/Ieva Ābele / Saeimas deputātu svinīgais solījums / Алексей Росликов
Алексей Росликов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему и его семье регулярно поступали угрозы физической расправы от представителей украинских националистических организаций.
  • Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз, но, по мнению Росликова, поиск звонивших не велся, и через 90 дней было вынесено постановление о невозможности установить личность звонившего.
  • В автомобиле Росликова были обнаружены прослушивающие устройства и система GPS-слежения, однако служба муниципальной безопасности не установила, кто их поставил.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости заявил, что ему и его семье регулярно поступали угрозы физической расправы от представителей украинских националистических организаций.
"Регулярно звонили представители националистической украинской партии, по-моему, "Свобода", телефонные звонки... Детальные рассказы, как будут лишены жизни и здоровья мои дети, моя семья. Как будут расчленены трупы, как поступят с моей супругой, в интимных подробностях", - рассказал РИА Новости Росликов.
По его словам, по факту угроз было возбуждено уголовное дело, однако полиция предложила ему размещение на конспиративной квартире без доступа к родственникам, знакомым, интернету и телефону, что, по мнению депутата, является "фактической тюрьмой". При этом настоящий поиск звонивших не велся, считает Росликов.
"Люди, которые разбираются в работе специальных структур, понимают, что установить трижды звонящего на ваш мобильный телефон, который разговаривает не менее трех минут, не проблема. Абсолютно. Давайте говорить откровенно. Тем более, что мы четко знаем, что звонил он из Латвии", - отметил парламентарий.
Росликов добавил, что после 90 дней "имитации" расследования уголовного дела, полиция выписала постановление, что установить звонящего не удалось.
Он также сообщил, что в его автомобиле были обнаружены прослушивающие устройства и система GPS-слежения, однако служба муниципальной безопасности так и не установила, кто их поставил.
На заседании сейма Латвии 5 июня прошлого года Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране, после чего большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении он высказался против дискриминации русскоязычных и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.
