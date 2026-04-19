Рижский депутат рассказал об угрозах украинских националистов

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости заявил, что ему и его семье регулярно поступали угрозы физической расправы от представителей украинских националистических организаций.

"Регулярно звонили представители националистической украинской партии, по-моему, "Свобода", телефонные звонки... Детальные рассказы, как будут лишены жизни и здоровья мои дети, моя семья. Как будут расчленены трупы, как поступят с моей супругой, в интимных подробностях", - рассказал РИА Новости Росликов.

По его словам, по факту угроз было возбуждено уголовное дело, однако полиция предложила ему размещение на конспиративной квартире без доступа к родственникам, знакомым, интернету и телефону, что, по мнению депутата, является "фактической тюрьмой". При этом настоящий поиск звонивших не велся, считает Росликов.

"Люди, которые разбираются в работе специальных структур, понимают, что установить трижды звонящего на ваш мобильный телефон, который разговаривает не менее трех минут, не проблема. Абсолютно. Давайте говорить откровенно. Тем более, что мы четко знаем, что звонил он из Латвии", - отметил парламентарий.

Росликов добавил, что после 90 дней "имитации" расследования уголовного дела, полиция выписала постановление, что установить звонящего не удалось.

Он также сообщил, что в его автомобиле были обнаружены прослушивающие устройства и сис тем а GPS-слежения, однако служба муниципальной безопасности так и не установила, кто их поставил.