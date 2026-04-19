"Почему не уволен?": в США набросились на Бессента после заявления о России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министра финансов США Скотта Бессента необходимо уволить после того, как он не сдержал собственное обещание не продлевать разрешение на покупку российской нефти, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, Бессент превратил США в посмешище, сперва отказав России, а затем выдав новое разрешение на покупку нефти.
"Что происходит? Кто-то понимает, что мы движемся не в том направлении? Пока цены растут и происходит вся эта чепуха на фоне противоречивой информации о нефти", — посетовал подполковник.
Вчера Минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
В среду американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не будут продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти.
Ранее власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия Минфина США действовала до 11 апреля.