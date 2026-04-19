Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 19.04.2026 (обновлено: 16:59 19.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Публикация числа 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма* и влечет наложение штрафа или административный арест.
  • Изображения числа 666, а также других символов сатанизма, таких как пентаграмма или изображение Бафомета, признаны судами визуальными модификациями, характерными для сатанизма*.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Публикация в соцсетях числа 666 может считаться пропагандой экстремистского Международного движения сатанизма*, узнало РИА Новости, изучив судебные постановления.
Это число суды упоминают среди интернациональных символов сатанистов, таких как перевернутые христианский крест и пятиконечная звезда (пентаграмма), а также изображение Бафомета.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети
7 марта, 09:32
"Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666", — говорится в документах.
Так, жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения.
Такой же штраф получил и житель Воронежа, вывесивший во "ВКонтакте" три шестерки, пентаграмму, перевернутый крест и надпись Satan. Его признали виновным в пропаганде экстремистской символики.
Карты таро - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Религиовед рассказал, что грозит россиянам за карты таро
21 января, 05:31
В Томске мужчина, оказавшийся в спецприемнике под административным арестом, показал свои татуировки — на пальцах у него обнаружили число 666 и нацистские руны. Ему назначили еще 14 суток ареста.
Пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций грозит штрафом до двух тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Череповце студентку оштрафовали за публикации с символами сатанизма*
19 марта, 08:10
 
ОбществоРоссияТюменьВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала