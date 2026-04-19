Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Публикация числа 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма*

Публикация числа 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма* и влечет наложение штрафа или административный арест.

Изображения числа 666, а также других символов сатанизма, таких как пентаграмма или изображение Бафомета, признаны судами визуальными модификациями, характерными для сатанизма*.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Публикация в соцсетях числа 666 может считаться пропагандой экстремистского Международного движения сатанизма*, узнало РИА Новости, изучив судебные постановления.

Это число суды упоминают среди интернациональных символов сатанистов, таких как перевернутые христианский крест и пятиконечная звезда (пентаграмма), а также изображение Бафомета.

"Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666", — говорится в документах.

Так, жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения.

Такой же штраф получил и житель Воронежа , вывесивший во "ВКонтакте" три шестерки, пентаграмму, перевернутый крест и надпись Satan. Его признали виновным в пропаганде экстремистской символики.

Томске мужчина, оказавшийся в спецприемнике под административным арестом, показал свои татуировки — на пальцах у него обнаружили число 666 и нацистские руны. Ему назначили еще 14 суток ареста.

Пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций грозит штрафом до двух тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.