Биолог предупредила об опасности черемухи - РИА Новости, 19.04.2026
02:43 19.04.2026 (обновлено: 02:56 19.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент кафедры биологии и экологии Надежда Киселева заявила, что цветущая черемуха может вызвать сильную головную боль.
  • Черемуха имеет сильный аромат, содержащий следы синильной кислоты, поэтому ее не рекомендуют оставлять в закрытых комнатах.
  • Киселева также предупредила о небезопасности ландышей из-за их ядовитых ягод и упомянула о ядовитых ягодах вороньего глаза, которые похожи на чернику.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Символ весны – цветущая черемуха может вызвать сильную головную боль, ее нельзя ставить в спальню, заявила РИА Новости доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева.
"В больших дозах черемуха не безопасна. Да, она прекрасна, это символ весны. Но если букет черемухи оставить в спальне, то можно проснуться с головной болью", - сказала Киселева.
Она пояснила, что у черемухи очень сильный аромат, содержащий следы синильной кислоты и вызывающий головокружение. Поэтому ветки цветущей черемухи не рекомендуют оставлять в закрытых комнатах.
По ее словам, также небезопасны и любимые многими ландыши из-за их ядовитых ягод. Кроме того, летом в лесах появляется вороний глаз, ягоды которого похожи на чернику и очень ядовиты.
"Мой основной призыв - любоваться дарами весны, но не рвать их", - резюмировала Киселева.
Цветущая слива - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Синоптики советуют готовиться к "черемуховым" заморозкам в мае
13 апреля, 16:14
 
