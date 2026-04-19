Биолог предупредила об опасности черемухи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Символ весны – цветущая черемуха может вызвать сильную головную боль, ее нельзя ставить в спальню, заявила РИА Новости доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева.

"В больших дозах черемуха не безопасна. Да, она прекрасна, это символ весны. Но если букет черемухи оставить в спальне, то можно проснуться с головной болью", - сказала Киселева.

Она пояснила, что у черемухи очень сильный аромат, содержащий следы синильной кислоты и вызывающий головокружение. Поэтому ветки цветущей черемухи не рекомендуют оставлять в закрытых комнатах.

По ее словам, также небезопасны и любимые многими ландыши из-за их ядовитых ягод. Кроме того, летом в лесах появляется вороний глаз, ягоды которого похожи на чернику и очень ядовиты.