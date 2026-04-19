20:36 19.04.2026 (обновлено: 21:34 19.04.2026)
В Чехии полиция начала расследование из-за крысиного яда в детском питании

Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция начала расследование из-за обнаружения крысиного яда в детском питании компании Hipp.
  • Отравленные продукты нашли в магазине в городе Брно, а также в Австрии и Словакии.
  • Подозрительные банки имеют белую наклейку с красным кругом на дне, поврежденную или ранее открытую крышку, а также необычный или явно испорченный запах.
ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чешская полиция начала расследование в связи с обнаружением крысиного яда в нескольких стеклянных баночках детского питания компания Hipp, сообщил в воскресенье новостной портал Seznam Zprávy.
"Компания Hipp сообщила в воскресенье, что в банках с детским питанием ее производства был обнаружен крысиный яд. Такие банки были найдены в одном из магазинов компании в городе Брно на юго-востоке республики. В связи с этим полиция Южно-Моравского края, центром которого является Брно, начала расследование", - говорится в сообщении.
В свою очередь, агентство Аktu подтвердило, что в магазине Tesco в районе Богунице города Брно, были обнаружены банки с отравленным детским питанием. Подозрительные продукты имеют белую наклейку с красным кругом на дне банки, поврежденную или ранее открытую крышку, которая в связи с этим при открытии не издает соответствующий щелчок. Банки с отравленным питанием также выдает необычный или явно испорченный запах.
По данным портала Seznam Zprávy, отравленные крысиным ядом стеклянные баночки с детским питанием компании Hipp в последние дни обнаружены также в ряде магазинов в Австрии и Словакии.
