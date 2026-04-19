Адаму Кадырову вручили медаль в честь 20-летия спецполка "Север"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адаму Кадырову вручили памятную медаль "20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова".
ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову вручена памятная медаль "20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова", передает корреспондент РИА Новости.
Медаль Адаму Кадырову была вручена в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования полка "Север" имени Героя России А. А. Кадырова в Грозном.
"Награждается памятной медалью "20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова" секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович", — зачитал ведущий мероприятия.
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
9 января, 20:59