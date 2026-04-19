01:34 19.04.2026
Мошенники предлагают россиянам авиабилеты по "спецтарифу"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД с предложением купить билеты по «спецтарифу».
  • В письмах содержится фишинговая ссылка на сайт-клон.
  • Платформа «Мошеловка» советует покупать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения и не переходить по ссылкам из подозрительных писем.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД и предлагают россиянам билеты по "спецтарифу", в письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Апрель - начало активного бронирования билетов на майские праздники и лето. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД с предложением "выкупить билеты по специальному тарифу" или "подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы". В письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы, в частности, семьи с детьми. Схема актуальна для апреля, так как на этот месяц приходится пик продаж билетов на праздничные даты, указали в "Мошеловке".
Платформа советует покупать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения.
"Не переходите по ссылкам из писем. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, зайдите в свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую. Критично относитесь к слишком выгодным предложениям в рассылках", - заключили там.
