СМИ: более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электроэнергии

- Более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества днем и вечером в субботу из-за неполадок в электросети.
- Отключение электроэнергии в районе Мариенфельд началось вскоре после 16:00 (17:00 мск) и продолжалось почти два часа.
- В районе Николасзе перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в 22:00 (23:00 мск), пострадали 1314 домохозяйств.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества днем и вечером в субботу из-за неполадок в электросети, пишет газета Bild со ссылкой на оператора Stromnetz Berlin.
Газета уточняет, что первые перебои с электричеством в городе произошли еще днем субботы. Так, отключение электроэнергии в берлинском районе Мариенфельд началось вскоре после 16.00 (17.00 мск) и продолжалось почти два часа.
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ
2 апреля, 22:48
"Оператор Stromnetz Berlin сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в районе (Берлина - ред.) Николасзе в 22.00 (23.00 мск.)... По имеющимся данным, пострадали 1314 домохозяйств", - говорится в публикации.
О точной причине перебоев не сообщается.
В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan, которая, по данным издания Tagesspiegel, неоднократно брала на себя ответственность за поджоги в Берлине и Бранденбурге.