Россиянку силой удерживают на Бали, утверждают ее родственники

ДЖАКАРТА, 19 апр — РИА Новости. Гражданка РФ Наталия, находящаяся в Индонезии, может удерживаться местным жителем, который контролирует её передвижения и связь с внешним миром, родственники опасаются за её безопасность, выяснило РИА Новости.
"Мы очень просим найти Наталию и помочь ей вернуться домой. Мы опасаемся за её жизнь. У неё забирали паспорт и телефон, чтобы держать её под контролем, она не может свободно уехать в Россию. Звонить она может только в его присутствии, он читает все её сообщения", — сообщили РИА Новости родственники россиянки.
По словам семьи, девушка познакомилась с мужчиной в конце февраля на острове Бали. Родственники утверждают, что он ограничивает её свободу и, в частности, не позволяет ей покинуть страну, снимая с авиарейсов.
Семья полагает, что действия мужчины могут носить корыстный характер. В настоящее время родственники пытаются установить точное местонахождение Наталии и связаться с компетентными органами.
