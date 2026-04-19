Россиянку силой удерживают на Бали, утверждают ее родственники
22:54 19.04.2026 (обновлено: 23:23 19.04.2026)
Россиянку силой удерживают на Бали, утверждают ее родственники

Пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственники опасаются, что россиянку Наталию удерживают на Бали.
  • По словам семьи, ее передвижения и связь контролирует местный житель, с которым она познакомилась в конце февраля.
  • Они пытаются установить точное местонахождение Наталии и связаться с компетентными органами.
ДЖАКАРТА, 19 апр — РИА Новости. Гражданка РФ Наталия, находящаяся в Индонезии, может удерживаться местным жителем, который контролирует её передвижения и связь с внешним миром, родственники опасаются за её безопасность, выяснило РИА Новости.
"Мы очень просим найти Наталию и помочь ей вернуться домой. Мы опасаемся за её жизнь. У неё забирали паспорт и телефон, чтобы держать её под контролем, она не может свободно уехать в Россию. Звонить она может только в его присутствии, он читает все её сообщения", — сообщили РИА Новости родственники россиянки.
По словам семьи, девушка познакомилась с мужчиной в конце февраля на острове Бали. Родственники утверждают, что он ограничивает её свободу и, в частности, не позволяет ей покинуть страну, снимая с авиарейсов.
Семья полагает, что действия мужчины могут носить корыстный характер. В настоящее время родственники пытаются установить точное местонахождение Наталии и связаться с компетентными органами.
На острове Бали - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Бали умерла российская туристка
21 февраля, 16:42
 
