В освобожденной Авдеевке восстановили сто домов силами местных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Авдеевке восстановлено около ста домов силами местных жителей.
- Русская православная церковь на протяжении трех лет оказывает помощь в виде волонтерской работы.
- Разработан план по проведению стационарного электричества в частном секторе Авдеевки.
АВДЕЕВКА, 19 апр — РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки восстановили уже более ста домов, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности главы муниципального округа Ясиноватая Александр Пеняев.
"Около ста домов частного сектора уже восстановлено силами жителей. У нас также работает уже третий год Русская православная церковь — волонтеры, большое им спасибо", — сказал он.
По словам главы округа, кроме ремонта и восстановления домов, уже разработан план по дальнейшему проведению стационарного электричества в частном секторе города.