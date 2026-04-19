08:50 19.04.2026 (обновлено: 17:40 19.04.2026)
В освобожденной Авдеевке восстановили сто домов силами местных жителей

© Фото : пресс-служба главы муниципального образования Ясиноватский МОВосстановленный жилой дом в Авдеевке, поврежденный в ходе боевых действий
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Авдеевке восстановлено около ста домов силами местных жителей.
  • Русская православная церковь на протяжении трех лет оказывает помощь в виде волонтерской работы.
  • Разработан план по проведению стационарного электричества в частном секторе Авдеевки.
АВДЕЕВКА, 19 апр — РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки восстановили уже более ста домов, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности главы муниципального округа Ясиноватая Александр Пеняев.
"Около ста домов частного сектора уже восстановлено силами жителей. У нас также работает уже третий год Русская православная церковь — волонтеры, большое им спасибо", — сказал он.
По словам главы округа, кроме ремонта и восстановления домов, уже разработан план по дальнейшему проведению стационарного электричества в частном секторе города.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы столицы ДНР. Подразделения группировки "Центр" освободили город в феврале 2024 года.
АвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
