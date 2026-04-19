Россия призывала Турцию добиться от Киева отказа от атак на газопроводы

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва неоднократно призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"С учётом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, по которой идут поставки газа в Турцию по дну Чёрного моря, неоднократно призывали наших турецких партнёров направить чёткие отрезвляющие сигналы на этот счёт украинской стороне и потребовать от неё пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.