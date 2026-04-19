Россия призывала Турцию добиться от Киева отказа от атак на газопроводы - РИА Новости, 19.04.2026
06:17 19.04.2026
Россия призывала Турцию добиться от Киева отказа от атак на газопроводы

РИА Новости: РФ призывала Турцию добиться от Киева отказа от атак на газопроводы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
  • Грушко также заявил, что турецким партнерам следует направить четкие сигналы украинской стороне и потребовать пресечь акты агрессии против газотранспортной инфраструктуры.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва неоднократно призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"С учётом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, по которой идут поставки газа в Турцию по дну Чёрного моря, неоднократно призывали наших турецких партнёров направить чёткие отрезвляющие сигналы на этот счёт украинской стороне и потребовать от неё пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
В миреРоссияТурцияКиевАлександр ГрушкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныТурецкий потокГолубой поток
 
 
