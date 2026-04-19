Кумпилов рассказал о находках археологов в Адыгее

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Археологи завершили исследования нескольких курганов на хребте Азиш-Тау в Адыгее, в ходе работ были найдены погребения и различные предметы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Адыгея с помощью археологов открывает новые страницы своей многовековой истории. Что скрывали курганы, дольмены? Это предстояло выяснить специалистам ООО "Культурное Наследие" на хребте Азиш-Тау. В марте они завершили исследования курганов "Руфабзо-2", "Руфабзо-4" и "Руфабзо-40", которые располагались близко друг к другу на краю хребта", — написал Кумпилов в своем канале в Мах.

И добавил, что в кургане "Руфабзо-2" под земляной насыпью в центре каменного полукольца, сложенного из выломанных из скалы плит, археологи обнаружили погребение взрослого человека. Там же были найдены мелкие угли, вероятно, свинцовое изделие-амулет, кремень и неопределимые фрагменты железных изделий. Специалисты считают, что данное погребение относится к Белореченской культуре и датируется не ранее, чем XIII веком нашей эры.

"В кургане "Руфабзо-4" выявлены два погребения, обнаруженные под каменными набросками, перекрытыми позднее землей. Предварительно, они относятся к Северокавказской культуре. В первом погребении археологи обнаружили бронзовый нож, развал керамического сосуда и кремневые изделия. В парном погребении №2 выявлены бронзовые бусина-пронизка, височное кольцо, развалы керамических сосудов, кремневые изделия и неопределимые фрагменты бронзовых изделий", — написал Кумпилов.

Глава региона также рассказал, что под земляной насыпью кургана "Руфабзо-40" было обнаружено коллективное погребение, состоящее как минимум из пяти человек. Предварительно оно датируется XVII–XVI веками до нашей эры и относится к постдольменной культуре. Археологи рассказали, что погребальная конструкция состояла из покровной плиты-перекрытия и боковых плит-стенок. Погребение было похоже на дольмен, но таковым не являлось. Вокруг оно было обложено крупными бутовыми камнями, подпиравшими и сдерживавшими конструкцию от разрушения. Однако как в древности, так и, вероятно, в XIX или начале XX века объект подвергся неоднократному разрушению или разграблению. При исследовании данного кургана были обнаружены кремневые изделия и два каменных терочника. Среди камней конструкции обнаружены фрагменты поздней красноглиняной керамики и фрагмент железной подковы.

Раскопки в горной части республики продолжаются, уточнил Кумпилов. Сейчас специалисты научно-производственного центра "Археология Адыгеи" ведут охранно-спасательные археологические исследования курганного могильника "Усть-Сахрай — 7". Он находится на окраине поселка Усть-Сахрая. Археологи считают, что памятник с большей долей вероятности относится к Майкопской археологической культуре — культуре раннего бронзового века (начало IV — начало III тысячелетия до нашей эры).