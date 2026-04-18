Критикующие Россию французы выбирают жизнь в Москве, заявил аналитик
06:51 18.04.2026
Критикующие Россию французы выбирают жизнь в Москве, заявил аналитик

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский политический аналитик Ксавье Моро заявил, что французы, критикующие Россию, предпочитают жить в Москве, чем в Париже.
  • По словам аналитика, это связано с тем, что в Москве созданы более комфортные условия для жизни.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Французы, критикующие Россию, предпочитают "тысячу раз" жить в Москве, чем в Париже, потому что им так комфортнее, заявил в беседе с РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.
"Они (французы, критикующие РФ - ред.) тысячу раз предпочитают быть преподавателями или журналистами в Москве, чем жить в Париже, в среде "французского разнообразия" (повестка расового и этнического разнообразия, поддерживающая миграцию - ред.)", - сказал РИА Новости Моро.
Аналитик подчеркнул, что это связано с тем, что в Москве созданы более комфортные условия для жизни.
Евросоюз 15 декабря внес Моро в антироссийский санкционный список. Тогда же глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Моро якобы является "рупором кремлевской пропаганды в Европе". В беседе с РИА Новости Моро пояснил, что попал в санкционный список из-за того, что выступал за нейтралитет Франции, ее невмешательство в украинский конфликт.
Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах. - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Французский политический аналитик назвал преимущества жизни в России
Вчера, 07:00
 
