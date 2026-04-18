Глава Росгосцирка раскрыл, что происходит с животными-пенсионерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал в интервью РИА Новости, что цирковые животные почтенного возраста отправляются в природные парки.
Он отметил, что цирковые животные почтенного возраста отправляются на заслуженную пенсию.
"Передача в зоопарки возможна, но приоритет для нас – сохранение привычной среды обитания. В нашей стране созданы и с успехом работают природные парки, которые с радостью принимают наших четвероногих артистов", - сказал Беляков, отвечая на вопрос о том, что происходит с цирковыми животными-пенсионерами.
Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля, в 2026 году праздник выпадает на 18 апреля.
