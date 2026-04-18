Рейтинг@Mail.ru
Глава Росгосцирка раскрыл, что происходит с животными-пенсионерами
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 18.04.2026
Глава Росгосцирка раскрыл, что происходит с животными-пенсионерами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБольшой Московский цирк
Большой Московский цирк - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Большой Московский цирк . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цирковые животные почтенного возраста отправляются на пенсию в природные парки, сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
  • Передача животных в зоопарки возможна, но приоритет отдается сохранению привычной среды обитания.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал в интервью РИА Новости, что цирковые животные почтенного возраста отправляются в природные парки.
Он отметил, что цирковые животные почтенного возраста отправляются на заслуженную пенсию.
"Передача в зоопарки возможна, но приоритет для нас – сохранение привычной среды обитания. В нашей стране созданы и с успехом работают природные парки, которые с радостью принимают наших четвероногих артистов", - сказал Беляков, отвечая на вопрос о том, что происходит с цирковыми животными-пенсионерами.
Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля, в 2026 году праздник выпадает на 18 апреля.
ОбществоСергей Беляков (Росгосцирк)Росгосцирк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала