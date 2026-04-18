Сальдо раскрыл истинные планы Зеленского относительно урегулирования - РИА Новости, 18.04.2026
12:48 18.04.2026
Сальдо раскрыл истинные планы Зеленского относительно урегулирования

Сальдо: Зеленский взял курс на эскалацию конфликта на Украине

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта.
  • Он отметил, что Зеленский лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, но к конкретике не готов.
  • По словам Сальдо, готовность представителей киевского режима к переговорам — это уловки, чтобы отвлечь от ситуации на фронте.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Зеленский взял курс на увеличение напряженности и никоим образом не заинтересован, и не видно в его действиях, что он заинтересован в мирном урегулировании процесса (на Украине - ред.)", - заявил Сальдо.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Удар в спину. Украина проигрывает там, где никто не ожидал
Вчера, 08:00
По его словам, киевский режим "иногда делает вид, что готов к переговорам".
"А к конкретике он (Зеленский - ред.) не готов", - сказал Сальдо.
Губернатор отметил, что якобы готовность представителей киевского режима к переговорам - это уловки, чтобы отвлечь от ситуации на фронте и "увеличить обороты на создание средств уничтожения".
"Если нацисты это делали цинично только в лагерях смерти, то киевский режим сейчас создает условия для смерти вообще везде", - подчеркнул он.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Ответные удары". На Западе испугались решения Европы против России
Вчера, 12:43
 
