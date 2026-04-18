Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта.

Он отметил, что Зеленский лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, но к конкретике не готов.

По словам Сальдо, готовность представителей киевского режима к переговорам — это уловки, чтобы отвлечь от ситуации на фронте.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Зеленский взял курс на увеличение напряженности и никоим образом не заинтересован, и не видно в его действиях, что он заинтересован в мирном урегулировании процесса (на Украине - ред.)", - заявил Сальдо

По его словам, киевский режим "иногда делает вид, что готов к переговорам".

"А к конкретике он ( Зеленский - ред.) не готов", - сказал Сальдо.

Губернатор отметил, что якобы готовность представителей киевского режима к переговорам - это уловки, чтобы отвлечь от ситуации на фронте и "увеличить обороты на создание средств уничтожения".