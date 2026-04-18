Сальдо раскрыл истинные планы Зеленского относительно урегулирования

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, киевский режим "иногда делает вид, что готов к переговорам".
"А к конкретике он (Зеленский - ред.) не готов", - сказал Сальдо.
Губернатор отметил, что якобы готовность представителей киевского режима к переговорам - это уловки, чтобы отвлечь от ситуации на фронте и "увеличить обороты на создание средств уничтожения".
"Если нацисты это делали цинично только в лагерях смерти, то киевский режим сейчас создает условия для смерти вообще везде", - подчеркнул он.