Рижский депутат пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости посетовал на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими.

"Про топливо вообще молчу - 2,40 евро (в Латвии - ред.) или 80 центов (в Белоруссии - ред.). Это же вообще просто разница космическая. А расстояние между нами - 200 километров", - пожаловался депутат.

В июне 2025 года во время заседания сейма, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело, обнаружив в заявлениях парламентария якобы "признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды".