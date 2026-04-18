Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Рижской думы Алексей Росликов пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены с белорусскими.
- Росликов выступает за сохранение идентичности русскоязычного населения в Латвии и защиты русского языка.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости посетовал на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими.
"Сегодня у нас рядом есть аграрная держава - Республика Беларусь. У меня сегодня дома яйца - 5,6 евро. У них (в Белоруссии - ред.) самое большее - 1 евро. У нас какие-то золотые куры", - сказал Росликов.
"Про топливо вообще молчу - 2,40 евро (в Латвии - ред.) или 80 центов (в Белоруссии - ред.). Это же вообще просто разница космическая. А расстояние между нами - 200 километров", - пожаловался депутат.
По его мнению, участие Латвии в объединении БРИКС отчасти помогло бы решить проблему высоких цен на продукты в республике.
В июне 2025 года во время заседания сейма, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело, обнаружив в заявлениях парламентария якобы "признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды".
