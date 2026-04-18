Рижский депутат пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии - РИА Новости, 18.04.2026
00:55 18.04.2026 (обновлено: 00:56 18.04.2026)
Рижский депутат пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии

  • Депутат Рижской думы Алексей Росликов пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены с белорусскими.
  • Росликов выступает за сохранение идентичности русскоязычного населения в Латвии и защиты русского языка.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости посетовал на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими.
Росликов выступает за сохранение идентичности русскоязычного населения в Латвии и активно призывает к защите русского языка. По мнению депутата, в советское время, когда Россия имела влияние на республику, жизнь латышей была проще, а цены не такими высокими как при Евросоюзе.
"Сегодня у нас рядом есть аграрная держава - Республика Беларусь. У меня сегодня дома яйца - 5,6 евро. У них (в Белоруссии - ред.) самое большее - 1 евро. У нас какие-то золотые куры", - сказал Росликов.
"Про топливо вообще молчу - 2,40 евро (в Латвии - ред.) или 80 центов (в Белоруссии - ред.). Это же вообще просто разница космическая. А расстояние между нами - 200 километров", - пожаловался депутат.
По его мнению, участие Латвии в объединении БРИКС отчасти помогло бы решить проблему высоких цен на продукты в республике.
В июне 2025 года во время заседания сейма, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело, обнаружив в заявлениях парламентария якобы "признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды".
