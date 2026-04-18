В Госдуме рассказали, какие налоговые вычеты можно оформить до лета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне могут вернуть часть денег за лечение, обучение и покупку жилья за 2023, 2024 и 2025 годы.
- Также можно получить налоговые вычеты за занятия фитнесом и сдачу норм ГТО.
- Для оформления документов можно воспользоваться упрощенным порядком через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россияне могут вернуть деньги за лечение, обучение и покупку жилья за 2023, 2024 и 2025 годы, а также получить вычеты за занятия фитнесом и сдачу норм ГТО, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Лето - время отпусков и крупных трат. Но перед тем как планировать поездку, стоит проверить, не остались ли у вас неиспользованные налоговые вычеты за прошлые годы. Вернуть деньги можно даже за 2023 и 2024 годы, а новые расходы на отдых тоже могут дать право на компенсацию. Имущественный вычет при покупке жилья. Вы вправе вернуть до 260 тысяч рублей от стоимости квартиры или дома и до 390 тысяч рублей по уплаченным ипотечным процентам. Если вы купили жильё в 2023 году и ещё не обращались за вычетом, самое время это сделать - деньги можно получить уже к лету. При упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика средства перечисляют в среднем за восемь дней", - сказал Панеш.
Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
18 декабря 2025, 02:17
Он отметил, что если гражданин или его дети проходили платное лечение, покупали лекарства, учились в вузе или на курсах, то можно вернуть до 19 500 рублей в год - 13% от 150 тысяч рублей.
"На обучение детей лимит составляет 110 тысяч рублей на одного ребёнка (возврат до 14 300 рублей). Важно: документы можно подавать за три предыдущих года - за 2023, 2024 и 2025-й", - уточнил депутат.
Панеш рассказал, что с 2026 года появилась важная льгота: можно вернуть 13% от расходов на занятия спортом не только за себя и детей, но и за своих родителей-пенсионеров, но главное, чтобы спортивная организация была включена в специальный перечень Минспорта РФ, а лимит - 150 тысяч рублей в год (возврат до 19 500 рублей).
"Вычет за значок ГТО. Если вы сдали нормативы и получили знак отличия, а также прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, вам положен вычет в размере 18 тысяч рублей (возврат - 2 340 рублей). Это новая льгота, действует с 2026 года. Если вы отправляли ребёнка в образовательный лагерь, на языковые курсы или спортивные сборы, эти расходы можно включить в социальный вычет. Главное - чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность. Если вы приобрели путёвку в санаторий, где проходили медицинские процедуры, часть расходов можно вернуть. Важно, чтобы в договоре и платёжных документах услуги были обозначены именно как медицинские. Дорогостоящее лечение в санатории можно вернуть без ограничения по сумме", - добавил он.
По словам парламентария, многие покупают годовые абонементы в фитнес-клубы летом, когда действуют скидки. Панеш посоветовал сохранять договор и чеки, ведь с 2026 года такие расходы также подпадают под социальный вычет, и самый быстрый способ - упрощённый через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Он подчеркнул, что, если клиника, спортклуб или учебное заведение уже передали данные в налоговую, то россиянин получит готовую оферту, и достаточно согласиться - деньги перечислят на счёт в среднем за восемь дней.
"В 2026 году ФНС уже направила россиянам почти миллион таких оферт. Классический способ - через декларацию 3-НДФЛ. Заполнить её можно в личном кабинете на сайте ФНС или через Госуслуги. К декларации нужно приложить сканы подтверждающих документов - договоров, чеков, справок об оплате. Срок рассмотрения - до 3 месяцев, возврат - ещё около месяца. Через работодателя - можно не ждать окончания года. Налог просто перестанут удерживать из зарплаты. Для этого нужно получить в налоговой уведомление о праве на вычет (рассматривается до 30 дней) и передать его работодателю", - подытожил политик.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря 2025, 06:18