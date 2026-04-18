Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона по брянскому селу

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате беспилотной атаки ВСУ на село Алешковичи Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона–камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель", - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Он отметил, что родным погибшего окажут необходимую поддержку и материальную помощь.