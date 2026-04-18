ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Киев накануне дня поминовения усопших нанес удар по кладбищу в Запорожской области, есть риск неразорвавшихся боеприпасов, на месте работают саперы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Противник нанёс целенаправленный удар по кладбищу города Днепрорудное. Рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших. На месте работают оперативные службы и сапёры", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.

Он добавил, что власти проведут оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, чьи могилы и памятники были разрушены.