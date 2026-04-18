ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области
21:11 18.04.2026
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области

ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области накануне дня поминовения усопших

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по кладбищу в Днепрорудном Запорожской области накануне дня поминовения усопших.
  • На месте удара работают оперативные службы и саперы, есть риск неразорвавшихся боеприпасов.
  • Власти проведут оценку разрушений для оказания помощи родственникам, чьи могилы и памятники были разрушены.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Киев накануне дня поминовения усопших нанес удар по кладбищу в Запорожской области, есть риск неразорвавшихся боеприпасов, на месте работают саперы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник нанёс целенаправленный удар по кладбищу города Днепрорудное. Рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших. На месте работают оперативные службы и сапёры", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Он добавил, что власти проведут оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, чьи могилы и памятники были разрушены.
День поминовения усопших в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день православные верующие отмечают Радоницу, посещают кладбища и молитвенно вспоминают своих умерших родственников.
