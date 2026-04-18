Журналист раскрыл роль Зеленского в диверсии на "Северных потоках"

- Сопредседатель правой партии "АдГ" Вайдель и лидер левой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт призвали прекратить поддержку Украины в связи с опубликованными данными расследования о подрывах "Северных потоков".
- Согласно книге-расследованию журналиста Бояна Панчевски, Зеленский был осведомлен о плане подрыва газопроводов "Северные потоки" и лично дал на него свое устное согласие.
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не только был осведомлен о плане подрыва газопроводов "Северные потоки", но и лично дал на него свое устное согласие, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомились РИА Новости.
Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
"Когда операция (по подрыву газопроводов - ред.) начала обретать черты, (тогдашний главком ВСУ Валерий - ред.) Залужный поставил (Владимира - ред.) Зеленского в известность, "чтобы спасти свою шкуру", как выразились два человека, знакомые с содержанием разговора", - говорится в книге.
Автор отмечает, что Залужный не всегда докладывал Зеленскому о деталях операций внутри Украины, однако в случае с "зарубежной авантюрой" проявил, по его словам, большую осторожность. Таким образом, он юридически переложил ответственность на своего начальника.
Зеленский ранее официально отвергал свою причастность к подрыву "Северных потоков".
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвали в пятницу прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов "Северный поток".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
