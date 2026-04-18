- Подразделения 214-й штурмовой бригады ВСУ "ОПФОР" перебросили в Волчанский район Харьковской области.
- Командование украинских войск отправляет ее на разные участки фронта в критические моменты.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отдельную штурмовую бригаду ВСУ, сформированную американскими инструкторами, перебросили в Волчанский район Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский штурмовые подразделения 214-й ОШБ "ОПФОР", — сказал собеседник агентства.
Эта бригада, созданная в 2016 году, выполняет на учениях роль условного противника. Командование ВСУ перебрасывает ее на разные участки фронта в критические моменты, добавил он.
На этом участке фронта действуют группировки войск "Запад" и "Север". За неделю в зоне их ответственности противник потерял более 2280 боевиков, танк, 32 ББМ, 202 автомобиля, 21 оружие полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 54 склада боеприпасов и материальных средств.
