Заместителя командира бригады ВСУ задержали за взятку в Харькове

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Бобровского задержали за взятку в Харькове, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он добавил, что подполковник требовал 14 тысяч долларов за перевод украинского военнослужащего в другое подразделение.