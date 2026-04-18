Заместителя командира бригады ВСУ задержали за взятку в Харькове

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Бобровского задержали за взятку в Харькове, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Харькове за взятку задержан заместитель командира 58-й ОМПБР подполковник Бобровский", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подполковник требовал 14 тысяч долларов за перевод украинского военнослужащего в другое подразделение.