Рейтинг@Mail.ru
ВСУ, отступая из Владимировки, минометным огнем убили двух женщин - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 18.04.2026 (обновлено: 05:40 18.04.2026)
ВСУ, отступая из Владимировки, минометным огнем убили двух женщин

РИА Новости: ВСУ, отступая из Владимировки, минометным огнем убили двух женщин

© REUTERS / NurPhoto/Dmytro SmolienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© REUTERS / NurPhoto/Dmytro Smolienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные, отступая из поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике, открыли минометный огонь по населенному пункту.
  • В результате обстрела погибли две местные жительницы.
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные, отступая из поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике, открыли минометный огонь по населенному пункту и убили двух местных жительниц, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Шевченко.
По его словам, боевики ВСУ сначала ударили минометами, а потом атаковали еще двумя беспилотниками.
"Когда отступали украинские военные, они начали больше бить по селу. Часто начали стрелять по домам, по мирным жителям, по всему, что двигалось", - рассказал Шевченко.
Беженец рассказал, что приютил у себя нескольких женщин, потерявших дома. В один из дней он уехал за водой, услышал взрывы, вернулся и обнаружил пробитый дом: две женщины погибли, спасти удалось только бабушку.
Минобороны сообщило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала