ВСУ, отступая из Владимировки, минометным огнем убили двух женщин

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные, отступая из поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике, открыли минометный огонь по населенному пункту и убили двух местных жительниц, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Шевченко.

По его словам, боевики ВСУ сначала ударили минометами, а потом атаковали еще двумя беспилотниками.

"Когда отступали украинские военные, они начали больше бить по селу. Часто начали стрелять по домам, по мирным жителям, по всему, что двигалось", - рассказал Шевченко.

Беженец рассказал, что приютил у себя нескольких женщин, потерявших дома. В один из дней он уехал за водой, услышал взрывы, вернулся и обнаружил пробитый дом: две женщины погибли, спасти удалось только бабушку.