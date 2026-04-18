Врач рассказал, что мешает людям правильно питаться - РИА Новости, 18.04.2026
09:46 18.04.2026 (обновлено: 10:04 18.04.2026)
Врач рассказал, что мешает людям правильно питаться

Овощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переход на правильное питание для многих людей становится невыполнимой задачей из-за устаревших рекомендаций, окружения и психологических аспектов.
  • Например, изменились представления о роли животных и растительных продуктов в рационе.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Переход на правильное питание для многих людей становится невыполнимой задачей из-за устаревших рекомендаций, окружения и психологических аспектов, рассказал РИА Новости врач, эксперт рынка НТИ "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.
"Проблема №1 состоит в том, что "правильное питание" сегодня - это слишком спорный вопрос. Эта тема остается ареной бурных дискуссий, потому что официальные рекомендации по "правильному питанию" были сформированы более 30 лет назад, во многом устарели и даже противоречат современным научным данным", - рассказал Мартюшев-Поклад.
Он объяснил, что согласно старым рекомендациям в основе рациона должны быть преимущественно растительные продукты (цельные злаки, овощи, фрукты), а животные продукты ограничивались из-за насыщенных жиров. По новым рекомендациям в основе рациона - цельные животные продукты и овощи, а злаковые рекомендуется ограничивать.
На примере завтрака это выглядит так. По старым рекомендациям нормальный завтрак - это каша, бутерброд с сыром, фрукт. А по новым - животный белок, овощи и что-то углеводное.
"Такой завтрак обеспечит сытость минимум на 3-4 часа, тогда как через 2 часа после "старого" варианта человек почувствует сильный голод и будет вынужден перекусить. В новых рекомендациях существенно повышен уровень потребления белка и дан совет отказаться от ультрапереработанных продуктов", - отметил Мартюшев-Поклад.
Врач также пояснил, что ограничение в рационе животных продуктов может повысить риск дефицита жизненно важных нутриентов - белка, железа, цинка, жирорастворимых витаминов. Если не будет хватать жиров, то нарушится отток желчи. А переизбыток углеводов, особенно в отсутствие физических нагрузок, ведет к выработке слишком большого количества инсулина. "Это мешает телу переключаться на сжигание жиров. Поэтому даже при дефиците калорий на высокоуглеводном рационе человек может набирать вес", - сказал Мартюшев-Поклад.
Вторая причина неудачного перехода на правильный рацион состоит в том, что в питании очень много психологических и социальных аспектов, добавил эксперт. Еда - основной источник удовольствия и самый доступный способ снять стресс, а еще производители научились при производстве подбирать вкус продуктов так, чтобы вызывать максимальное удовольствие и даже зависимость, отметил он.
"Поэтому многим слишком сложно отказаться от своих привычек. Для этого нужна не сила воли, а сложная система мер на уровне государства, в том числе информирование и просвещение начиная с детского возраста", - подчеркнул Мартюшев-Поклад.
Третья причина кроется в окружении. "Если все вокруг питаются фастфудом или "пустыми калориями", если они доступнее и дешевле полезных продуктов, то человеку очень сложно "плыть против течения", - заключил врач.
