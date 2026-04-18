Биолог рассказала, какие сорта овощей лучше сажать в холодном климате

Краткий пересказ от РИА ИИ В регионах с неустойчивым и холодным климатом рекомендуется выбирать холодостойкие и ультраскороспелые сорта овощей.

Лучше отдавать предпочтение низкорослым (детерминантным) сортам и самоопыляемым растениям, например, партенокарпическим огурцам и кабачкам.

Важно обращать внимание на антоциановый признак у рассады: фиолетовый оттенок стебля или нижней стороны листа может свидетельствовать о высоком содержании антоцианов, защищающих хлоропласты от повреждения светом при низких температурах.

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. В регионах с неустойчивым и холодным климатом для посадки на участке лучше выбирать холодостойкие и ультраскороспелые сорта овощей, важно, чтобы они были низкорослыми и самоопыляемыми, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.

"Выбор сорта - это, по сути, выбор генетической стратегии выживания. Если ваш регион напоминает полигон для испытания климатического оружия, забудьте о южных гигантах. Нам нужны растения с коротким периодом вегетации и специфическими адаптационными механизмами", - сказала собеседница.

По ее словам, лучше выбирать холодостойкие и ультраскороспелые группы сортов. Первые умеют фотосинтезировать при низких температурах - плюс 8 - плюс 10 градусов, когда обычные томаты впадают в метаболическую спячку. Стратегия ультраскороспелых - не "терпеть холод", а "проскочить успеть". Их жизненный цикл спрессован.

"Ищите низкорослые (детерминантные) сорта. Они быстрее вершкуются сами, не тратя энергию на бесконечный рост стебля, и отдают урожай дружно. Для огурцов и кабачков выбирайте партенокарпики - самоопыляемые. В холодную погоду насекомые-опылители - пчелы и шмели - не летают, и обычные сорта просто сбросят завязь", - отметила биолог.

Собеседница также рассказала, что важно обращать внимание на антоциановый признак. Если у рассады стебель или нижняя сторона листа имеют фиолетовый оттенок, часто это признак высокого содержания антоцианов, которые защищают хлоропласты от повреждения светом при низких температурах.