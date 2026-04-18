Биолог рассказала, какие сорта овощей лучше сажать в холодном климате

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. В регионах с неустойчивым и холодным климатом для посадки на участке лучше выбирать холодостойкие и ультраскороспелые сорта овощей, важно, чтобы они были низкорослыми и самоопыляемыми, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.
"Выбор сорта - это, по сути, выбор генетической стратегии выживания. Если ваш регион напоминает полигон для испытания климатического оружия, забудьте о южных гигантах. Нам нужны растения с коротким периодом вегетации и специфическими адаптационными механизмами", - сказала собеседница.
По ее словам, лучше выбирать холодостойкие и ультраскороспелые группы сортов. Первые умеют фотосинтезировать при низких температурах - плюс 8 - плюс 10 градусов, когда обычные томаты впадают в метаболическую спячку. Стратегия ультраскороспелых - не "терпеть холод", а "проскочить успеть". Их жизненный цикл спрессован.
"Ищите низкорослые (детерминантные) сорта. Они быстрее вершкуются сами, не тратя энергию на бесконечный рост стебля, и отдают урожай дружно. Для огурцов и кабачков выбирайте партенокарпики - самоопыляемые. В холодную погоду насекомые-опылители - пчелы и шмели - не летают, и обычные сорта просто сбросят завязь", - отметила биолог.
Собеседница также рассказала, что важно обращать внимание на антоциановый признак. Если у рассады стебель или нижняя сторона листа имеют фиолетовый оттенок, часто это признак высокого содержания антоцианов, которые защищают хлоропласты от повреждения светом при низких температурах.
"Не ставьте всё на один сорт. Диверсифицируйте риски: 50% проверенной классики, 25% ультраранних "спринтеров" и 25% новых холодостойких гибридов", - добавила Мацишина.
