Биолог рассказала, какие сорта овощей лучше сажать в холодном климате - РИА Новости, 18.04.2026
08:13 18.04.2026
Биолог рассказала, какие сорта овощей лучше сажать в холодном климате

Биолог посоветовала в холодном климате выращивать ультраскороспелые овощи

Овощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В регионах с неустойчивым и холодным климатом рекомендуется выбирать холодостойкие и ультраскороспелые сорта овощей.
  • Лучше отдавать предпочтение низкорослым (детерминантным) сортам и самоопыляемым растениям, например, партенокарпическим огурцам и кабачкам.
  • Важно обращать внимание на антоциановый признак у рассады: фиолетовый оттенок стебля или нижней стороны листа может свидетельствовать о высоком содержании антоцианов, защищающих хлоропласты от повреждения светом при низких температурах.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. В регионах с неустойчивым и холодным климатом для посадки на участке лучше выбирать холодостойкие и ультраскороспелые сорта овощей, важно, чтобы они были низкорослыми и самоопыляемыми, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.
"Выбор сорта - это, по сути, выбор генетической стратегии выживания. Если ваш регион напоминает полигон для испытания климатического оружия, забудьте о южных гигантах. Нам нужны растения с коротким периодом вегетации и специфическими адаптационными механизмами", - сказала собеседница.
Выращивание огурцов в теплице - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Биолог объяснила, почему не всходит рассада
14 марта, 07:09
По ее словам, лучше выбирать холодостойкие и ультраскороспелые группы сортов. Первые умеют фотосинтезировать при низких температурах - плюс 8 - плюс 10 градусов, когда обычные томаты впадают в метаболическую спячку. Стратегия ультраскороспелых - не "терпеть холод", а "проскочить успеть". Их жизненный цикл спрессован.
"Ищите низкорослые (детерминантные) сорта. Они быстрее вершкуются сами, не тратя энергию на бесконечный рост стебля, и отдают урожай дружно. Для огурцов и кабачков выбирайте партенокарпики - самоопыляемые. В холодную погоду насекомые-опылители - пчелы и шмели - не летают, и обычные сорта просто сбросят завязь", - отметила биолог.
Собеседница также рассказала, что важно обращать внимание на антоциановый признак. Если у рассады стебель или нижняя сторона листа имеют фиолетовый оттенок, часто это признак высокого содержания антоцианов, которые защищают хлоропласты от повреждения светом при низких температурах.
"Не ставьте всё на один сорт. Диверсифицируйте риски: 50% проверенной классики, 25% ультраранних "спринтеров" и 25% новых холодостойких гибридов", - добавила Мацишина.
Ученые за работой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека
16 февраля, 10:13
 
