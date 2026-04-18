04:03 18.04.2026
Доля валютных вкладов россиян обновила исторический минимум

Российские рубли и американские доллары
Российские рубли и американские доллары. Архивное фото
  • Доля валютных вкладов россиян в банках в марте обновила исторический минимум и составила 4,9%.
  • Общий объем вкладов россиян в марте достиг почти 67,4 триллиона рублей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россияне снизили долю валютных вкладов в банках в марте до рекордных 4,9%, выяснили РИА Новости на основе данных Банка России.
Показатель снизился на 0,1 процентного пункта в месячном выражении.
Для сравнения, в марте 2025 года доля валютных вкладов россиян составляла 5,5%, в том же месяце 2024 года - 8,7%, 2023 года - 10,4%, а в марте 2022 года - 18,2%.
Также из данных Банка России следует, что общий объем вкладов россиян в марте достиг почти 67,4 триллиона рублей.
