Доля валютных вкладов россиян обновила исторический минимум

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россияне снизили долю валютных вкладов в банках в марте до рекордных 4,9%, выяснили РИА Новости на основе данных Банка России.

Для сравнения, в марте 2025 года доля валютных вкладов россиян составляла 5,5%, в том же месяце 2024 года - 8,7%, 2023 года - 10,4%, а в марте 2022 года - 18,2%.