Финансист назвал выгодную альтернативу вкладам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянам стоит обратить внимание на облигации или варианты инвестирования в биржевое золото в условиях снижения ключевой ставки и сокращения доходности вкладов, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

"Доходность валютных вкладов снижается, как и рублевых, в связи с циклом снижения ключевой ставки Банком России. Стоит обратить внимание на облигации, пока в них еще можно найти интересную доходность с небольшими рисками... Рынок драгметаллов тоже на подъеме, можно рассмотреть варианты инвестирования в золото. И лучше не в физическое, а биржевое", — говорит она.

По мнению Кокоревой, по мере снижения доходности валютных и рублевых вкладов инвесторы спешат переложить средства в более прибыльные инструменты.

"Кроме того, мы наблюдаем тенденцию укрепления рубля — крепкий рубль и низкие ставки по вкладам делают хранение валюты на счетах просто невыгодным делом", — считает аналитик.

Среди наиболее доходных инструментов инвестирования россияне выбирают облигации, фонды денежного рынка, обезличенные металлические счета и различные паевые инвестиционные фонды (ПИФы), продолжила она.

Также стоит присмотреться к дивидендным бумагам на рынке акций, так как дивидендный сезон только набирает обороты, убеждена Кокорева.