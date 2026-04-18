03:33 18.04.2026 (обновлено: 05:52 18.04.2026)
Финансист назвал выгодную альтернативу вкладам

Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева рекомендует россиянам обратить внимание на облигации и варианты инвестирования в биржевое золото в условиях снижения ключевой ставки и сокращения доходности вкладов.
  • Среди наиболее доходных инструментов инвестирования россияне выбирают облигации, фонды денежного рынка, обезличенные металлические счета и различные паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянам стоит обратить внимание на облигации или варианты инвестирования в биржевое золото в условиях снижения ключевой ставки и сокращения доходности вкладов, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.
"Доходность валютных вкладов снижается, как и рублевых, в связи с циклом снижения ключевой ставки Банком России. Стоит обратить внимание на облигации, пока в них еще можно найти интересную доходность с небольшими рисками... Рынок драгметаллов тоже на подъеме, можно рассмотреть варианты инвестирования в золото. И лучше не в физическое, а биржевое", — говорит она.
По мнению Кокоревой, по мере снижения доходности валютных и рублевых вкладов инвесторы спешат переложить средства в более прибыльные инструменты.
"Кроме того, мы наблюдаем тенденцию укрепления рубля — крепкий рубль и низкие ставки по вкладам делают хранение валюты на счетах просто невыгодным делом", — считает аналитик.
Среди наиболее доходных инструментов инвестирования россияне выбирают облигации, фонды денежного рынка, обезличенные металлические счета и различные паевые инвестиционные фонды (ПИФы), продолжила она.
Также стоит присмотреться к дивидендным бумагам на рынке акций, так как дивидендный сезон только набирает обороты, убеждена Кокорева.
Ранее в апреле РИА Новости при подсчетах данных Банка России выяснило, что россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными за три года темпами. Так, по состоянию на 1 марта россияне хранили на депозитах в кредитных организациях 3,4 триллиона рублей в иностранной валюте, что эквивалентно 44 миллиардам долларов - на 4,6% меньше, чем месяцем ранее.
