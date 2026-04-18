07:12 18.04.2026 (обновлено: 07:13 18.04.2026)
Россия вдвое увеличила закупки вина из Франции

Дегустация вина. Архивное фото
  • Россия в феврале вдвое увеличила импорт вина из Франции — до 4 миллионов евро по сравнению с январем.
  • Также в феврале РФ нарастила импорт итальянского вина на 29% в месячном выражении, до 16,4 миллиона евро.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в феврале вдвое в месячном выражении нарастила импорт вина из Франции - до 4 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, российские компании ввезли французское вино на 4 миллиона евро против 2,2 миллиона в январе. Таким образом, сумма поставок подскочила в 1,9 раза.
Помимо французского, в феврале РФ нарастила импорт итальянского вина - на 29% в месячном выражении, до 16,4 миллиона евро.
В целом из стран Евросоюза вина было ввезено на 43,2 миллиона евро против 34,5 миллиона в январе.
Помимо Франции и Италии, среди стран ЕС больше всего вина Россия покупает у Латвии (7,4 миллиона евро), Польши (6,1 миллиона евро) и Португалии (2,9 миллиона евро).
ЭкономикаРоссияФранцияИталияЕвростатЕвросоюз
 
 
