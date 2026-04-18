Россия вдвое увеличила закупки вина из Франции

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в феврале вдвое в месячном выражении нарастила импорт вина из Франции - до 4 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, российские компании ввезли французское вино на 4 миллиона евро против 2,2 миллиона в январе. Таким образом, сумма поставок подскочила в 1,9 раза.

Помимо французского, в феврале РФ нарастила импорт итальянского вина - на 29% в месячном выражении, до 16,4 миллиона евро.

В целом из стран Евросоюза вина было ввезено на 43,2 миллиона евро против 34,5 миллиона в январе.