Сын пропавшей Усольцевой рассказал об отношении к комментариям в сети

КРАСНОЯРСК, 18 апр - РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что старается не читать комментарии под постами об исчезновении своих родных и заявил, что понимает для чего люди их пишут.
"Я стараюсь не читать комментарии глупых людей. Я понимаю что на любую новость с большими охватами всегда будут писать ерунду", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о его отношении к многочисленным версиям и комментариям по поводу пропажи его родных.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.