Сын пропавшей Усольцевой рассказал об отношении к комментариям в сети

КРАСНОЯРСК, 18 апр - РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что старается не читать комментарии под постами об исчезновении своих родных и заявил, что понимает для чего люди их пишут.

"Я стараюсь не читать комментарии глупых людей. Я понимаю что на любую новость с большими охватами всегда будут писать ерунду", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о его отношении к многочисленным версиям и комментариям по поводу пропажи его родных.