Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине обвалился фрагмент стены Хотинской крепости в Черновицкой области.
- Никто не пострадал, доступ для туристических групп у места обрушения ограничили.
- Хотинская крепость, построенная в XIII–XVIII веках, входит в список "Семи чудес Украины".
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фрагмент стены обвалился у Хотинской крепости в Черновицкой области на Украине, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.
"Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла ... аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене... Никто не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в соцсети Facebook* Дранчука.
В сообщении добавлялось, что на фоне инцидента был ограничен доступ для туристических групп у места обрушения. Власти проинформировали министерство культуры Украины о произошедшем. В публикации также были представлены фотографии урона.
Хотинская крепость была построена в XIII-XVIII веках. Данная достопримечательность архитектуры Черновицкой области страны входит в список "Семи чудес Украины".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
