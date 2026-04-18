На Украине обвалился фрагмент стены Хотинской крепости
23:55 18.04.2026 (обновлено: 23:57 18.04.2026)
На Украине обвалился фрагмент стены Хотинской крепости

В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине обвалился фрагмент стены Хотинской крепости в Черновицкой области.
  • Никто не пострадал, доступ для туристических групп у места обрушения ограничили.
  • Хотинская крепость, построенная в XIII–XVIII веках, входит в список "Семи чудес Украины".
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Фрагмент стены обвалился у Хотинской крепости в Черновицкой области на Украине, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.
"Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла ... аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене... Никто не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в соцсети Facebook* Дранчука.
В сообщении добавлялось, что на фоне инцидента был ограничен доступ для туристических групп у места обрушения. Власти проинформировали министерство культуры Украины о произошедшем. В публикации также были представлены фотографии урона.
Хотинская крепость была построена в XIII-XVIII веках. Данная достопримечательность архитектуры Черновицкой области страны входит в список "Семи чудес Украины".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Садигурская синагога в Черновцах после поджога - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мужчина совершил поджог в синагоге в Черновцах
28 ноября 2025, 00:01
 
