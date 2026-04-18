Суд на Украине арестовал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Суд на Украине взял под стражу девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Закарпатской области на западе Украины, сообщили в областной прокуратуре.

"На Закарпатье взят под стражу подозреваемый, устроивший стрельбу в школе. По ходатайству ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья Ужгородского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.