Стрелявший по людям в Киеве владел оружием легально, сообщили в МВД

© Фото : соцсети Карабин Kel-Tec SUB-2000, из которого стрелок вел огонь по людям в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве мужчина стрелял по людям из зарегистрированного карабина.

Преступника ликвидировали при задержании.

В результате стрельбы погибли пять человек, ранены 15.

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мужчина вел огонь по людям в Киеве из карабина, который был зарегистрирован, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и 10 раненных в результате стрельбы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что количество раненных увеличилось до 15 человек.

"У него было оружие - это карабин, он был зарегистрирован. В декабре прошлого года обратился в дозволительную систему с просьбой отстрелять оружие. Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку", - сказал Клименко.