Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 18.04.2026 (обновлено: 19:41 18.04.2026)
Стрелявший по людям в Киеве владел оружием легально, сообщили в МВД

© Фото : соцсетиКарабин Kel-Tec SUB-2000, из которого стрелок вел огонь по людям в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве мужчина стрелял по людям из зарегистрированного карабина.
  • Преступника ликвидировали при задержании.
  • В результате стрельбы погибли пять человек, ранены 15.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мужчина вел огонь по людям в Киеве из карабина, который был зарегистрирован, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и 10 раненных в результате стрельбы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что количество раненных увеличилось до 15 человек.
"У него было оружие - это карабин, он был зарегистрирован. В декабре прошлого года обратился в дозволительную систему с просьбой отстрелять оружие. Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку", - сказал Клименко.
По его словам, четырех людей мужчина застрелил, двигаясь по улице, еще одного – в супермаркете. Он заявил, что переговорщики пытались вести переговоры со стрелком, спрятавшимся в магазине, но тот не реагировал.
Вчера, 18:22
 
В миреКиевУкраинаИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала