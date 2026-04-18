Стрелявший по людям в Киеве владел оружием легально, сообщили в МВД

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мужчина вел огонь по людям в Киеве из карабина, который был зарегистрирован, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и 10 раненных в результате стрельбы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что количество раненных увеличилось до 15 человек.
"У него было оружие - это карабин, он был зарегистрирован. В декабре прошлого года обратился в дозволительную систему с просьбой отстрелять оружие. Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку", - сказал Клименко.
По его словам, четырех людей мужчина застрелил, двигаясь по улице, еще одного – в супермаркете. Он заявил, что переговорщики пытались вести переговоры со стрелком, спрятавшимся в магазине, но тот не реагировал.