В результате стрельбы в Киеве пострадали 15 человек

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых.
"Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До того медики госпитализировали десять раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие", - написал Кличко в своем Telegram-канале.