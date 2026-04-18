В результате стрельбы в Киеве пострадали 15 человек - РИА Новости, 18.04.2026
18:46 18.04.2026 (обновлено: 20:09 18.04.2026)
В результате стрельбы в Киеве пострадали 15 человек

Кличко: в результате стрельбы в Киеве пострадали 15 человек

© REUTERS / Valentyn OgirenkoСотрудник правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве
Сотрудник правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Сотрудник правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, стрелка ликвидировали при задержании.
  • По сообщению Кличко, в результате стрельбы пострадали 15 человек, есть погибшие.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых.
"Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До того медики госпитализировали десять раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
