В результате стрельбы в Киеве пострадали 15 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, стрелка ликвидировали при задержании.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых.