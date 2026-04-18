Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Киеве погибли пять человек, сообщил Зеленский
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 18.04.2026
При стрельбе в Киеве погибли пять человек, сообщил Зеленский

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
  • Десять человек госпитализировали с ранениями, стрелка ликвидировали при задержании.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пять человек погибли, еще десять госпитализированы с ранениями в результате стрельбы в Киеве, заявил Владимир Зеленский.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Сам стрелок находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.
"Сейчас известно о пяти погибших… По состоянию на данный момент десять человек госпитализированы с ранениями и травмами", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь Клименко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала