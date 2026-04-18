При стрельбе в Киеве погибли пять человек, сообщил Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
- Десять человек госпитализировали с ранениями, стрелка ликвидировали при задержании.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пять человек погибли, еще десять госпитализированы с ранениями в результате стрельбы в Киеве, заявил Владимир Зеленский.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Сам стрелок находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.
"Сейчас известно о пяти погибших… По состоянию на данный момент десять человек госпитализированы с ранениями и травмами", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
