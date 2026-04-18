Появились новые детали стрельбы в Киеве
18:09 18.04.2026 (обновлено: 18:21 18.04.2026)
Появились новые детали стрельбы в Киеве

Кличко: во время стрельбы в Киеве погибло 2 человека, 5 ранены

© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, открывший стрельбу по людам в Киеве
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, открывший стрельбу по людам в Киеве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Голосеевском районе Киева произошла стрельба.
  • По информации мэра, два человека погибли и пятеро ранены, среди которых один ребенок.
  • Стрелявшего зовут Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения, гражданин Украины, он находится в помещении супермаркета, операция по его задержанию продолжается.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро ранены в результате стрельбы в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в в Голосеевском районе города, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. Кличко позже сообщил, что несколько человек погибли. Сам стрелявший находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов.
"По информации медиков, двое погибших сейчас в Голосеевском районе. В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице. Среди них - один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок. Операция по его задержанию продолжается", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По информации издания "Украинская правда", стрелявшего зовут Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения, гражданин Украины.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Украине мужчине, бросившему гранату в полицейских, грозит пожизненное
21 февраля, 12:27
 
