Появились новые детали стрельбы в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро ранены в результате стрельбы в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в в Голосеевском районе города, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. Кличко позже сообщил, что несколько человек погибли. Сам стрелявший находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов.
"По информации медиков, двое погибших сейчас в Голосеевском районе. В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице. Среди них - один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок. Операция по его задержанию продолжается", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По информации издания "Украинская правда", стрелявшего зовут Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения, гражданин Украины.