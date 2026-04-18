"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине шокировала Запад

Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает правящую партию Виктора Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.