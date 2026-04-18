Рейтинг@Mail.ru
"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине шокировала Запад - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 18.04.2026 (обновлено: 18:07 18.04.2026)
"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине шокировала Запад

L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Украине

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.
"Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 миллиардов евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Надо гавкать". Угроза Зеленского в адрес Лукашенко ошарашила депутата Рады
Вчера, 15:43
По мнению экспертов, оптимизм Украины относительно смены власти в Венгрии преждевременный.
Ранее Мадьяр заявлял, что Будапешт не должен участвовать в кредите для Киева, выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, выразил надежду на снятие антироссийских санкций и признал, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает правящую партию Виктора Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
"Осуществить угрозу". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ
Вчера, 15:04
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияБудапештПетер МадьярВиктор ОрбанЕвросоюзПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала