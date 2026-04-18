"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине шокировала Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.
"Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 миллиардов евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану", — говорится в публикации.
По мнению экспертов, оптимизм Украины относительно смены власти в Венгрии преждевременный.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает правящую партию Виктора Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>