В Киеве во время стрельбы погибло несколько человек

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Несколько человек погибли при стрельбе в Киеве, есть пострадавшие, в том числе ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные.
"Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших… Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок", - написал Кличко в своем Telegram-канале.